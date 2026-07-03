В Курской области в ДТП пострадали двое молодых людей

Фото из архива КП

В Мантуровском районе два человека получили травмы в ДТП. Авария произошла днем 2 июля на 70 км автодороги «Обоянь-Солнцево-Мантурово».

Автомобиль «ГАЗ-2705-414», за рулем которого находился 23-летний молодой человек двигалась со стороны трассы «Северо-Западный обход село Мантурово» в направлении дороги «Обоянь-Солнцево-Мантурово». Он столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 30-летнего водителя.

- Водитель 2003 года рождения, пассажир 2005 года рождения автомобиля «ГАЗ-2705-414» получили травмы, - сообщает Госавтоинспекция Курской области.

Уточняется, что пострадавших доставили в медицинское учреждение.