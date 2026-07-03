В Курске группа подростков избивала случайных прохожих

Фото СУ СК РФ по Курской области

Следственный отдел по Центральному административному округу Курска регионального СУ СК РФ возбудил уголовное дело в отношении группы подростков. Молодые люди подозреваются в хулиганстве.

В социальных медиа Курской области было опубликовано видео, на котором оказались запечатлены «подвиги» подозреваемых.

- Группа подростков избивала на территории города Курска случайных прохожих, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

- Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установлены личности молодых людей, совершивших противоправные действия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.