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НовостиПроисшествия3 июля 2026 9:01

В Курске группа подростков избивала случайных прохожих

Личности подозреваемых установлены
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Фото СУ СК РФ по Курской области

Следственный отдел по Центральному административному округу Курска регионального СУ СК РФ возбудил уголовное дело в отношении группы подростков. Молодые люди подозреваются в хулиганстве.

В социальных медиа Курской области было опубликовано видео, на котором оказались запечатлены «подвиги» подозреваемых.

- Группа подростков избивала на территории города Курска случайных прохожих, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

- Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установлены личности молодых людей, совершивших противоправные действия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.