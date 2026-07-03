Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2026 8:06

В Курской области зафиксировано девять случаев клещевого боррелиоза

От укусов членистоногих пострадали 1229 человек
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

1229 жителей Курской области пострадали от укусов клещей с начала сезона 2026 года. Среди них 476 детей. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

Чаще всего членистоногие атакуют курян на придомовых территориях, дачных участках, в лесах и парках.

- В текущем сезоне 2026 года зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, - отметили в пресс-службе управления.

Уточняется, что патогенные бактерии обнаружены в 288 экземплярах клещей, что составило 18,9%.

Площадь акарицидных обработок на данный момент составляет 563,4 га.