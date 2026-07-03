В Курской области зафиксировано девять случаев клещевого боррелиоза

Фото из архива КП

1229 жителей Курской области пострадали от укусов клещей с начала сезона 2026 года. Среди них 476 детей. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

Чаще всего членистоногие атакуют курян на придомовых территориях, дачных участках, в лесах и парках.

- В текущем сезоне 2026 года зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, - отметили в пресс-службе управления.

Уточняется, что патогенные бактерии обнаружены в 288 экземплярах клещей, что составило 18,9%.

Площадь акарицидных обработок на данный момент составляет 563,4 га.