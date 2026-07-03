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НовостиПолитика3 июля 2026 6:32

Курская область восемь раз атакована беспилотниками ВСУ при помощи взрывных устройств

Один человек пострадал, сгорели дома и машина
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: официальный канал Александра Хинштейна

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

За прошедшие сутки в Курской области сбиты 77 вражеских беспилотников различного типа. Артиллерия по отселенным районам применена 42 раза. Об этом информирует губернатор региона Александр Хинштейн.

- Восемь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - отметил глава региона в своей сводке.

В поселке Коренево в результате атак ранения получил 69-летний мужчина. Кроме того, сгорел жилой дом.

В селе Дурово Рыльского района зафиксированы повреждения крыш и фасада дома.

В селе Нижнемахово Суджанского района автомобиль уничтожен огнем.