Курская область восемь раз атакована беспилотниками ВСУ при помощи взрывных устройств

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

За прошедшие сутки в Курской области сбиты 77 вражеских беспилотников различного типа. Артиллерия по отселенным районам применена 42 раза. Об этом информирует губернатор региона Александр Хинштейн.

- Восемь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - отметил глава региона в своей сводке.

В поселке Коренево в результате атак ранения получил 69-летний мужчина. Кроме того, сгорел жилой дом.

В селе Дурово Рыльского района зафиксированы повреждения крыш и фасада дома.

В селе Нижнемахово Суджанского района автомобиль уничтожен огнем.