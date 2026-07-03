В Курской области осудили мужчину, замахнувшегося на мать топором

Фото из архива КП

Мировым судьей судебного участка № 2 Рыльска и Рыльского района вынесен приговор 29-летнему мужчине. Его признали виновным в угрозе убийством.

19 мая 2026 года подсудимый поссорился с матерью. Мужчина просил мать помочь ему по хозяйству, но та не пришла. 19 мая женщина навестила сына и отругала его за отсутствие помощи, употребляя нецензурную брань и оскорбления.

- Он замахнулся на мать топором и произнес в ее адрес угрозу убийством. В дальнейшем принес извинения и возмести ей моральный вред, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Мужчину приговорили к 1 году ограничения свободы.