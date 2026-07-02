В Курске трое мужчин привязали к дереву, обили бензином и пытались сжечь своего знакомого

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Ленинский районный суд Курска рассмотрел ходатайства регионального СК России об избрании меры пресечения троим мужчинам, обвиняемым в покушении на убийство с особой жестокостью.

По версии следствия, ночью 30 июня в ночное время обвиняемые приехали в лесной массив на улице Заводской. Мужчины предварительно договорились убить 21-летнего молодого человека и на месте приступили к реализации своего плана.

- С целью совершения убийства привязали к дереву парня 2005 года рождения, облили его бензином и подожгли, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Реализовать свой умысел до конца куряне не смогли, так как пострадавшему была вызвана бригада скорой помощи. Молодого человека доставили в больницу.

Двоим из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один из злоумышленников отправлен под домашний арест.