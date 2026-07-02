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НовостиПроисшествия2 июля 2026 15:02

В Курске трое мужчин привязали к дереву, обили бензином и пытались сжечь своего знакомого

Двое злоумышленников заключены под стражу, третий отправлен под домашний арест
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Ленинский районный суд Курска рассмотрел ходатайства регионального СК России об избрании меры пресечения троим мужчинам, обвиняемым в покушении на убийство с особой жестокостью.

По версии следствия, ночью 30 июня в ночное время обвиняемые приехали в лесной массив на улице Заводской. Мужчины предварительно договорились убить 21-летнего молодого человека и на месте приступили к реализации своего плана.

- С целью совершения убийства привязали к дереву парня 2005 года рождения, облили его бензином и подожгли, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Реализовать свой умысел до конца куряне не смогли, так как пострадавшему была вызвана бригада скорой помощи. Молодого человека доставили в больницу.

Двоим из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один из злоумышленников отправлен под домашний арест.