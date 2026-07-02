Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июля 2026 14:31

В Курске спасатели вывели из горящего дома троих человек

Пожар произошел в многоэтажке на улице Павлуновского
Марина МАКОВЛЕВА
Фото ГУ МЧС России по Курской области

Фото ГУ МЧС России по Курской области

В Курске пожарные спасли из горящего дома троих человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области.

Возгорание произошло на улице Павлуновского, в одной из квартир на третьем этаже. Хозяйке квартиры удалось самостоятельно покинуть помещение. Прибывшие на место спасатели приступили к поиску людей.

- Были спасены три человека с верхних этажей. Их вывели на свежий воздух в специальных устройствах, - рассказали в ведомстве.

Пострадавших в пожаре нет. Обстоятельства и размер причиненного огнем материального ущерба устанавливаются.

Уточняется, что в ликвидации пожара принимали участие 16 огнеборцев и четыре единицы техники.