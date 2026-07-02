В Курске спасатели вывели из горящего дома троих человек

Фото ГУ МЧС России по Курской области

В Курске пожарные спасли из горящего дома троих человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области.

Возгорание произошло на улице Павлуновского, в одной из квартир на третьем этаже. Хозяйке квартиры удалось самостоятельно покинуть помещение. Прибывшие на место спасатели приступили к поиску людей.

- Были спасены три человека с верхних этажей. Их вывели на свежий воздух в специальных устройствах, - рассказали в ведомстве.

Пострадавших в пожаре нет. Обстоятельства и размер причиненного огнем материального ущерба устанавливаются.

Уточняется, что в ликвидации пожара принимали участие 16 огнеборцев и четыре единицы техники.