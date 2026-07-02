Четверо взрослых и один ребенок погибли на водоемах Курской области с начала купального сезона

Фото ГУ МЧС России по Курской области

В Курской области летом 2026 года зафиксированы пять происшествий на воде, в которых погибли пять человек, один из которых - ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В настоящее время в регионе действуют 29 пляжей, где ежедневно работают мобильные оперативные группы ведомства.

- С начала купального сезона с водных объектов удалено 270 юных курян, - рассказали в ГУ МЧС России по Курской области.

Эти ребята находились на пляжах без взрослых, что категорически запрещено. Уточняется, что сотрудниками полиции и администраций составлено 96 протоколов в отношении родителей.

Кроме того, спасатели удалили 38 нетрезвых курян и составили 35 протоколов за распитие спиртного на пляже.