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НовостиПроисшествия2 июля 2026 12:01

В Курске при столкновении двух легковушек пострадал мужчина

«Фольксваген Тигуан» не поделил дорогу с «Ваз-21074»
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курске 1 июля произошло столкновение двух легковушек. Инцидент зафиксирован днем на улице 1-ой Агрегатной. Об аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Автомобиль «Фольксваген Тигуан» под управлением 28-летней женщины ехал со стороны улицы Союзной в направлении автодороги «Курск-Борисоглебск». В районе дома №42 он столкнулся с автомобилем «Ваз-21074» под управлением 37-летнего водителя.

Мужчина-водитель был доставлен в больницу с травмами.

- Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.