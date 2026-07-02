Жителя Курска осудили за изготовление кастета и ношение патронов

Фото из архива КП

Прокуратурой Центрального административного округа Курска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в незаконном изготовлении холодного оружия, а также незаконных приобретении, хранении и ношении боеприпасов к огнестрельному оружию.

В августе 2025 года мужчина нашел на территории Курска кусок свинца и собственноручно изготовил из него кастет.

- Согласно заключению эксперта, изготовленный предмет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, - сообщает прокуратура Центрального административного округа города Курска.

В декабре 2025 года мужчина выпивал в парке с незнакомцами, они передали ему патроны, которые подсудимый хранил и носил с собой. Боеприпасы изъяли у курянина, когда он был доставлен в отдел полиции за нарушение общественного порядка. Экспертиза установила, что патроны пригодны для производства выстрелов.

К слову, ранее мужчина уже был судим, в том числе за аналогичное преступление.

Курянин отправится в колонию строгого режима на 3 года 6 месяцев.