В Курской области подросток на мопеде сбил девочку на электросамокате

Фото из архива КП

В Конышевском районе подросток на мопеде врезался в девочку на электросамокате. Инцидент произошел вечером 1 июля в районе дома №27 по улице Ленина поселка Конышевка.

15-летний подросток на мопеде «Орион Грифон» двигался по тротуару от дома №10 по улице Ленина в сторону дома №27 и врезался в электросамокат «KUGOO», которым управляла 13-летняя девочка.

- Несовершеннолетняя девочка-водитель 2013 года рождения получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции Курской области.