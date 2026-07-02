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НовостиПроисшествия2 июля 2026 9:10

В Курске прокуратура взыскала в бюджет региона похищенные 25 млн рублей

Контракты на поставку и ремонт медицинского оборудования медучреждения заключались с завышением стоимости
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Курской области

Фото прокуратуры Курской области

Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда оставила без изменений решение Промышленного районного суда города Курска, удовлетворившего исковые требования прокурора региона о взыскании ущерба, причиненного преступлением.

По результатам проверки было выявлено, что бывший руководитель контрактной службы медучреждения с использованием служебного положения обеспечила заключение контрактов с единственным поставщиком на поставку и ремонт медицинского оборудования по завышенной стоимости.

Вина ответчика была установлена обвинительным приговором суда.

- Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании причиненного преступлением ущерба, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Курской области.

Суд удовлетворил требования прокурора удовлетворены в полном объеме, взыскав в бюджет 25 млн рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.