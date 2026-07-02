В Курской области двое детей 9 и 7 лет на квадроцикле врезались в иномарку

Фото из архива КП

В Курском районе в аварии пострадали двое детей 9 и 7 лет, ехавших на квадроцикле. ДТП зафиксировано вечером 1 июля в деревне Жеребцово.

Произошло столкновение квадроцикла «Стелс», которым управляла 9-летняя девочка и автомобиля «Фольксваген Тигуан», за рулем которого находилась 41-летняя женщина, ехавшая из Курска в сторону деревни Пименово.

- Несовершеннолетняя девочка 2017 года рождения, несовершеннолетний пассажир 2019 года рождения получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, - сообщает Госавтоинспекция Курской области.