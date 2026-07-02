Над Курской областью за сутки сбили 158 украинских беспилотников

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

С 9.00 1 июля до 9.00 2 июля над Курской областью сбили 158 вражеских беспилотников различного типа. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

113 раз по отселенным районам была применена артиллерия. 13 раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.

- В результате атак в Рыльске ранены шесть человек, - рассказал в своей сводке глава Курской области.

В Беловском районе повреждения получили две машины, атаки зафиксированы в селе Белица и на автодороге «Белая - Мокрушино».

В деревне Бирюковка Большесолдатского района отмечены повреждения крыши частного дома.