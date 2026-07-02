В Курской области сотрудница предприятия едва не лишилась пальцев на рабочем месте

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Горшеченским районным судом утверждено мировое соглашение о компенсации морального вреда, причиненного работнику предприятия в связи несчастным случаем на производстве. Прокурор Горшеченского района обратился в суд с иском к АО «Куриное Царство» в интересах работника, который пострадал на рабочем месте.

28 февраля 2026 года женщина, работавшая изготовителем полуфабрикатов из мяса птицы, пострадала, когда собиралась очистить ножи станка.

- Она предварительно не нажала кнопку «Стоп», не заметила, что нож находится в рабочем состоянии, получила травму в виде частичной ампутации трех пальцев правой руки, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Как выяснилось, в машине для автоматической обвалки старый двигатель заменили на новый, для нее не предназначенный, из-за этого частично перестало работать аварийное отключение машины при открытии защитных дверок.

Прокурор просил взыскать с предприятия в пользу женщины 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В итоге суд утвердил мировое соглашение между сторонами о добровольной выплате ответчиком данной суммы.