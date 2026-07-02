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НовостиПроисшествия2 июля 2026 6:04

В Курской области сотрудница предприятия едва не лишилась пальцев на рабочем месте

По решению суда женщине выплатят 300 тысяч рублей компенсации
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Горшеченским районным судом утверждено мировое соглашение о компенсации морального вреда, причиненного работнику предприятия в связи несчастным случаем на производстве. Прокурор Горшеченского района обратился в суд с иском к АО «Куриное Царство» в интересах работника, который пострадал на рабочем месте.

28 февраля 2026 года женщина, работавшая изготовителем полуфабрикатов из мяса птицы, пострадала, когда собиралась очистить ножи станка.

- Она предварительно не нажала кнопку «Стоп», не заметила, что нож находится в рабочем состоянии, получила травму в виде частичной ампутации трех пальцев правой руки, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Как выяснилось, в машине для автоматической обвалки старый двигатель заменили на новый, для нее не предназначенный, из-за этого частично перестало работать аварийное отключение машины при открытии защитных дверок.

Прокурор просил взыскать с предприятия в пользу женщины 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В итоге суд утвердил мировое соглашение между сторонами о добровольной выплате ответчиком данной суммы.