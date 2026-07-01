Курянин задушил приятеля во время потасовки, улегшись ему на лицо

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Железногорским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 54-летнему мужчине. Его обвиняют в убийстве знакомого.

По версии следствия, 28 июня курянин выпивал в компании знакомого. После мужчины уснули. Проснувшись, хозяин квартиры попытался достать из кармана обвиняемого банковскую карту. Разгорелся конфликт и гость придавил знакомого своим телом.

- Лег массой своего тела на лицо приятеля, перекрыв ему дыхательные пути, потерпевший умер, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Обвиняемый не оспаривал своей причастности к совершению преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.