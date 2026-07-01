В Курске мужчина заказал интим-услуги и стал жертвой вымогательства

Фото УМВД России по Курской области

В Курске расследуется уголовное дело по факту вымогательства в отношении приезжего.

Мужчина прибыл в командировку в Курск и решил заказать услуги интимного характера. Для этого он связался с неизвестным по телефону. На следующий день ему поступил звонок с угрозами. Незнакомец утверждал, что после оформления интим-заказа произошла блокировка программы и для ее разблокировки нужны деньги.

Мужчина испугался и перевел 24,5 тысячи рублей. Незнакомец уверял, что деньги вернутся после устранения технических неполадок, однако вместо этого он снова позвонил и потребовал еще 28,5 тысячи рублей.

- Потерпевший сделал несколько переводов на общую сумму 200 тысяч рублей, но вымогательство не прекратилось, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Потерпевшему пришлось обратиться в полицию.

Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.