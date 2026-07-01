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НовостиПроисшествия1 июля 2026 13:00

В Курске женщина травмировалась при падении в троллейбусе

Пассажирка не смогла устоять на ногах во время торможения
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Днем 30 июня в Курске женщина упала в троллейбусе и получила травмы. Происшествие зафиксировано на улице Кавказской. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

61-летний водитель троллейбуса «ТРОЛЗА» двигался со стороны улицы К. Маркса в направлении улицы В. Казацкой. Подъезжая к остановке общественного транспорта, мужчина затормозил, в результате в салоне произошло падение 68-летней пассажирки. Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами.

- По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия, - уточнили в Госавтоинспекции Курской области.