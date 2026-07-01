В Курске 31 выпускник сдал ЕГЭ по различным предметам на 100 баллов

Фото администрации города Курска

В Курске на данный момент зафиксирован 31 стобалльник. Об этом рассказали в администрации города.

- Число стобалльников среди курских выпускников увеличилось после опубликования результатов по биологии, географии, иностранным языкам, информатике, - рассказали в администрации города Курска.

Высший результат на ЕГЭ по биологии - у ученицы лицея №6, по информатике - у выпускников школ №5, №7 и лицея № 6. Стобалльником по английскому языку стал одиннадцатиклассник школы №16.

Четверо выпускников стали двухсотбалльниками. Это Екатерина Буданцева из школы №57 (литература и русский язык), Егор Бурлаков из лицея №6 (русский язык и математика), Александр Осипов из гимназии №4 (математика и физика), Владислав Пронин из школы №16 (русский и английский языки).