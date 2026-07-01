В Курске отключат воду 2 июля

2 июля в Курске в связи с неотложными ремонтно-профилактическими работами планируется отключение холодной воды.
По данным администрации города Курска, с 9.00 до 17.00 подача ресурса будет прекращена по следующим адресам:
- ул. Харьковская,
- ул. Белгородская,
- ул. Краснополянская,
- ул. Народная,
- ул. Парковая,
- ул. Черняховского,
- ул. Резиновая,
- ул. Пограничная,
- ул. Центральная,
- ул. Кулакова,
- ул. Серегина,
- ул. Гагарина,
- ул. Энергетиков,
- Льговский поворот,
- Магистральный проезд,
- ул. Кислинские,
- ул. Степные (с прилегающими к ним улицами).