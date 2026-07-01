В Курске отключат воду 2 июля

Фото из архива КП

2 июля в Курске в связи с неотложными ремонтно-профилактическими работами планируется отключение холодной воды.

По данным администрации города Курска, с 9.00 до 17.00 подача ресурса будет прекращена по следующим адресам:

- ул. Харьковская,

- ул. Белгородская,

- ул. Краснополянская,

- ул. Народная,

- ул. Парковая,

- ул. Черняховского,

- ул. Резиновая,

- ул. Пограничная,

- ул. Центральная,

- ул. Кулакова,

- ул. Серегина,

- ул. Гагарина,

- ул. Энергетиков,

- Льговский поворот,

- Магистральный проезд,

- ул. Кислинские,

- ул. Степные (с прилегающими к ним улицами).