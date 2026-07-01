Под Курском столкнулись мотоцикл и иномарка

Фото из архива КП

В Курском районе столкнулись иномарка и мотоцикл, два человека пострадали. ДТП произошло вечером 30 июня на 29 км автодороги «Южный подход Курска».

- Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «Шкода» под управлением водителя 1962 года рождения и мотоцикла «Сузуки GSX-R750» под управлением водителя 1991 года рождения, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.

35-летний водитель и 22-летний пассажир мотоцикла «Сузуки GSX-R750» получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.