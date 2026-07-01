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НовостиПроисшествия1 июля 2026 8:34

Курянин подарил приятелю взрывное устройство и получил 3 года колонии

Опасный предмет изъяли полицейские
Марина МАКОВЛЕВА
Фото объединенной пресс-службы судебной системы Курской области

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Курской области

Хомутовским районным судом вынесен приговор 64-летнему жителю Беловского района. Мужчину признали виновным в незаконных приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывного устройства.

В мае 2025 года курянин обнаружил на свалке в селе Мокрушино Беловского района часть секции детонирующего кабеля со взрывчатым веществом. Он принес его к себе в сарай и хранил до июня 2025 года, когда решил сделать подарок другу во время застолья.

- Подарил находку своему знакомому, у которого она и была изъята сотрудниками правоохранительных органов, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Мужчина признал вину. Его ждет 3 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей.