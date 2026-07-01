Юная курянка обманом перевела себе деньги с чужого счета

Фото из архива КП

Октябрьским районным судом вынесен приговор 16-летней девушке, укравшей деньги с банковского счета знакомой.

31 августа 2025 года знакомая дала девушке банковскую карту, чтобы та перевела себе 10 тысяч рублей в качестве подарка ко дню рождения. Произведя перевод, подсудимая на этом не остановилась и перевела себе еще 34 тысячи рублей.

- Похищенными денежными средствами девушка распорядилась по своему усмотрению, оплатив покупки на маркетплейсе, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Курянка признала вину. Ей придется выплатить 15 тысяч рублей штрафа.