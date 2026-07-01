18-летний курянин отправится в колонию на 9 лет за убийство приятеля из хулиганских побуждений

Фото из архива КП

Кировский районный суд Курска рассмотрел уголовное дело в отношении молодого человека, который убил знакомого из хулиганских побуждений.

18 августа 2025 года подсудимый, которому на тот момент было 17 лет, находился на территории школы, где проводил время с девушками и приятелем. Парень достал из кармана нож и им ударил своего знакомого.

- Из хулиганских побуждений нанес один удар своему 18-летнему знакомому в область грудной клетки слева, что привело к смерти последнего, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Подсудимый признал вину частично. Он объяснил, что удар ножом был нанесен случайно и убивать товарища он не хотел. Родственники молодого человека частично возместили потерпевшим моральный вред.

По решению суда парень отправится в колонию общего режима на 9 лет. В ползу матери и бабушки погибшего с него взыскали 2 млн рублей.