Курянина оштрафовали за публичную демонстрацию символики запрещенной организации

Фото прокуратуры Курской области

Щигровской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга информации в социальных сетях выявлен факт публичной демонстрации символики запрещенной организации, пропагандирующей криминальные традиции и асоциальное поведение.

- Житель города Щигры разместил на своей странице в одной из социальных сетей аудиозапись, содержащую наименование запрещенной организации, - прокомментировали в ведомстве.

По постановлению прокурора курянина привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1 тысячу рублей.