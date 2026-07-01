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НовостиПроисшествия1 июля 2026 6:01

Курянина оштрафовали за публичную демонстрацию символики запрещенной организации

Аудиозапись, размешенная в соцсети, привела к штрафу
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Курской области

Фото прокуратуры Курской области

Щигровской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга информации в социальных сетях выявлен факт публичной демонстрации символики запрещенной организации, пропагандирующей криминальные традиции и асоциальное поведение.

- Житель города Щигры разместил на своей странице в одной из социальных сетей аудиозапись, содержащую наименование запрещенной организации, - прокомментировали в ведомстве.

По постановлению прокурора курянина привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1 тысячу рублей.