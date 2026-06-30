В Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство, ранив мужчину

30 июня в Курской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал человек. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.
- Вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство в слободе Белой Беловского района. Ранен 65-летний мужчина, - говорится в сообщении руководителя Курской области.
По предварительной информации, у курянина закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и акубаротравма.
Мужчине оказали первую помощь, его готовят к госпитализации в Курск.
На месте атаки повреждено остекление и фасад дома, машина.