В Курской области будут судить оптового наркозакладчика

Фото из архива КП

Железногорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Летом 2026 года обвиняемый в интернете договорился с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о том, что будет распространять наркотики за деньги.

- Мужчина расфасовывал полученную оптовую партию наркотических средств и передавал через тайники для дальнейшего незаконного распространения, - прокомментировали в Железногорской межрайонной прокуратуре.

Деятельность злоумышленника выявили сотрудники правоохранительных органов. Мужчину задержали при попытке оборудовать тайник с партией запрещенных веществ.

На месте происшествия был обнаружен и изъят 51 сверток с наркотиками.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.