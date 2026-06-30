В Железногорске бродячая собака покусала ребенка

Железногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы. Женщина сообщила, что ее сына покусала бродячая собака.
Инцидент произошел в Железногорске в июне 2025 года.
- Собака напала на мальчика и укусила его за ногу. Несовершеннолетний получил телесное повреждение, причинившее легкий вред здоровью, - рассказали в Железногорской межрайонной прокуратуре.
Ребенку потребовалась медицинская помощь и курс вакцинации.
Ведомство направило в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу мальчика 50 тысяч рублей.