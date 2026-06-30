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НовостиПроисшествия30 июня 2026 13:59

В Железногорске бродячая собака покусала ребенка

Мальчику потребовалась медицинская помощь
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Железногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы. Женщина сообщила, что ее сына покусала бродячая собака.

Инцидент произошел в Железногорске в июне 2025 года.

- Собака напала на мальчика и укусила его за ногу. Несовершеннолетний получил телесное повреждение, причинившее легкий вред здоровью, - рассказали в Железногорской межрайонной прокуратуре.

Ребенку потребовалась медицинская помощь и курс вакцинации.

Ведомство направило в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу мальчика 50 тысяч рублей.