Депутаты Курской облдумы рассмотрели градостроительные поправки и законопроект о защите семей военных

Фото Курской областной Думы

В Курской областной думе прошло 126-е заседание комитета по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ под руководством вице-спикера Александра Кичигина. В центре внимания оказались два значимых законопроекта, затрагивающих как региональные аспекты градостроительства, так и федеральные гарантии для граждан.

УТОЧНЕНИЯ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Губернатор Александр Хинштейн инициировал поправки в региональное законодательство. Замминистра градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Галина Концедалова пояснила, что изменения носят как технический, так и содержательный характер. И представила уточнения в закон «О градостроительной деятельности в Курской области»:

· приводится к единообразию терминология исполнительных органов;

· закрепляется официальный интернет-ресурс для публикации градостроительных нормативов;

· расширяется перечень объектов регионального значения — теперь в него войдут объекты для мировых судей, а также учреждения культуры и искусства.

Кроме того, в статью о легализации гаражей и участков под ними добавлены положения о муниципальных округах в соответствии с последними изменениями в федеральном законодательстве. Комитет единогласно рекомендовал принять документ в двух чтениях.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Заместитель председателя комитета Геннадий Баев представил федеральные инициативы.

Первая — о дополнительных жилищных гарантиях для семей военнослужащих, погибших в ходе СВО. Ключевая норма: запрет на снятие таких семей с учета нуждающихся в жилье, если основания для постановки возникли до гибели кормильца. Норма будет действовать задним числом — с 24 февраля 2022 года.

Второй законопроект реформирует систему почтовой связи. Он вводит обязательный обмен юридически значимыми сообщениями через цифровые ящики на портале «Госуслуги». Для граждан это, например, электронные квитанции ЖКХ, для бизнеса — официальная переписка (сервис может стать платным для юрлиц).

Александр Кичигин, закрывая заседание, отметил работу комитета:

- Хочу выразить признательность всем причастным за профессионализм, оперативность и вдумчивость при рассмотрении каждого вопроса. Сегодняшние решения направлены на укрепление наших позиций в градостроительной сфере, обеспечение важнейших жилищных прав и адаптацию к новым цифровым реалиям. Уверен, эти шаги станут основой для дальнейшего поступательного развития региона и повышения качества жизни наших граждан.