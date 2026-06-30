В Курске на дороге загорелся электроскутер

Фото ГУ МЧС России по Курской области

В Курске прямо во время поездки загорелся электроскутер. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Курской области.

ЧП зафиксировано на улице Косухина. Водитель электроскутера во время движения услышал треск в аккумуляторном отсеке. Затем оттуда повалил дым.

Огнеборцы 3 ПСЧ МЧС России выехали на место и ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.

- В результате пожара поврежден аккумулятор и отсек. Предварительная причина - короткое замыкание, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Курской области.