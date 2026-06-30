Курянка перевела мошенникам 126 тысяч рублей, думая, что покупает мотоцикл

Фото из архива КП

27-летняя жительница Железногорска получила водительские права категории «А» и отправилась выбирать себе мотоцикл в тематических интернет-сообществах. В одном из чатов она вступила в переписку с незнакомкой, которая пообещала помочь с покупкой транспортного средства за границей.

Девушки начали общаться в мессенджере и вскоре новая знакомая подыскала для курянки подходящий мотоцикл за 420 тысяч. Она прислала потерпевшей договор купли-продажи и попросила внести предоплату - 30% от стоимости. Деньги требовалось перевести на счет ее знакомого.

- Не заподозрив подвоха, потерпевшая отправила 126 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

После этого «подруга» перестала выходить на связь и удалила переписку. Потерпевшей оставалось только обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело.