В Курске появится новый маршрут до СНТ «Вишенка»

Фото из архива КП

В Курске с 1 июля будет запущен новый автобусный маршрут №20Г от остановки «ГКЦ «Лира» до СНТ «Вишенка». Об этом рассказали в администрации города.

10 автобусов средней вместимости будут курсировать по улицам Менделеева и Крюкова, проспектам Ленинского Комсомола и Кулакова, затем - по улицам Энгельса, Дзержинского и 50 лет Октября.

Фото администрации города Курска

Уточняется, что до остановки «СНТ «Вишенка» будут следовать только два автобуса.

- Остальные рейсы будут выполняться по укороченной схеме - до остановочного пункта «Автобусный парк», - пояснили в администрации города Курска.