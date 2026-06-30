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НовостиПроисшествия30 июня 2026 8:07

В Курской области в аварии пострадали женщина и девушка-подросток

В Фатеже столкнулись две легковушки
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Фатеже в аварии пострадали 16-летняя девушка и 37-летняя женщина. ДТП произошло утром 29 июня на перекрестке улиц Восточная и Ленина.

Автомобиль «Ваз-21074» под управлением 65-летнего водителя двигался по улице Восточной со стороны К. Маркса и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», которым управлял 52-летний мужчина.

- В результате ДТП девушка-пассажир 2010 года рождения, женщина-пассажир 1989 года рождения автомобиля «Ваз-21074» получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции Курской области.