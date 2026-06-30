В Курской области ВСУ нанесли удары по заправке и кафе

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

За прошедшие сутки в Курской области зафиксировано 10 атак вражеских беспилотников при помощи взрывных устройств. Кроме того, противник 10 раз применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

- Всего в период с 9.00 29 июня до 9.00 30 июня сбито 87 украинских беспилотников различного типа, - сообщает глава Курской области.

В результате атак ВСУ в городе Льгове загорелись емкости на АЗС. Повреждены забор, фасад и остекление здания.

В селе Макеево Рыльского района повреждения получили кровля, остекление, фасад частного дома, в деревне Викторовка - крыша дома.

В слободе Белой Беловского района произошел пожар в кафе, здание сгорело.

Погибших и пострадавших в Курской области нет.