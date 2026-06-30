Курянин лишился мопеда, прав и свободы за поездки в нетрезвом виде

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Курской области

Промышленным районным судом Курска осужден житель областного центра, севший за руль мопеда без прав, будучи ранее осужденным за вождение в нетрезвом виде. В августе 2025 года 32-летний мужчина, ранее признанный виновным в вождении в состоянии опьянения, сел за руль мопеда без прав и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

- У него обнаружено отсутствие документов на мопед и водительского удостоверения, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Кроме того, нарушитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В суде курянин признал вину и пояснил, что был вынужден сесть за руль, так как у него сильно болел зуб и требовались обезболивающие, а алкоголь он не употреблял.

Как выяснилось, мопед принадлежал знакомому подсудимого, однако мужчина фактически продал нарушителю свое транспортное средство, согласившись решить вопрос оплаты позже. В связи с этим суд признал мопед собственностью подсудимого.

Курянина приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишению прав на 3,5 года. Мопед конфискован в собственность государства.