Мужчина пытался найти строителей в Курске и стал жертвой мошенников

Фото из архива КП

Житель Казани получил заказ на строительство в Курской области. Чтобы выполнить заказ в срок, он начал поиск рабочих через сайт объявлений. С мужчиной связался незнакомец, представившийся прорабом. Он рассказал, что у него в подчинении есть десять сотрудников. Они готовы сразу приступить к работе, но для начала необходимо организовать их доставку в Курск. Неизвестный также порекомендовал транспортную компанию, которая может оказать эту услугу.

Потерпевший связался с менеджером компании, тот прислал ему договоры и ссылку для оплаты. Потерпевший перевел 48 тысяч рублей, но рабочих так и не дождался.

- Прибыв в оговоренную дату встречать людей, на месте потерпевший никого не нашел, как и спустя час. Все телефоны оказались заблокированы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.