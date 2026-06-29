Под Курском в ДТП травмирован 4-летний ребенок

Фото из архива КП

Под Курском в аварии пострадал ребенок. Инцидент зафиксирован на 29 км автодороги «подъезд к городу Курску в составе ФАД М-2».

Автомобиль «Мицубиси Паджеро», за рулем которого находился 66-летний мужчина двигался из Курска в направлении Белгорода. Он столкнулся с автомобилем «Рено Логан», которым управлял 54-летний водитель. После этого «Рено Логан» отбросило на автомобиль «Ниссан X-TRAIL», которым управлял 53-летний водитель.

В результате травмы получили водитель «Рено Логан», его 53-летняя пассажирка и 4-летний пассажир.

- Полиция выясняет обстоятельства происшествия, - отметили в Госавтоинспекции Курской области.