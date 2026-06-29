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НовостиПроисшествия29 июня 2026 12:01

Курянка украла 30 тысяч рублей у прихожанки в храме

Женщина отлучилась, чтобы поставить свечи, а после не нашла деньги на месте
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В полицию Курска поступило заявление о краже денег у прихожанки храма. Женщина на некоторое время оставила свой кошелек без присмотра, чтобы поставить свечи. Вернувшись, она обнаружила пропажу 30 тысяч рублей.

Личность подозреваемой была установлена.

- Местная жительница воспользовалась отсутствием возможных свидетелей и незаметно вытащила наличные сбережения из кошелька потерпевшей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Потратить деньги злоумышленница не успела. Наличные изъяли полицейские. Ведется расследование уголовного дела.