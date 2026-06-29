Курянке дали условный срок за мародерство

Фото из архива КП

В Курской области вынесен приговор по делу о краже имущества у жителей приграничных территорий. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

2 октября и 7 ноября 2024 года 53-летняя жительница Большесолдатского района решила воспользоваться тем, что ее соседи вынуждены были покинуть дома из-за обстрелов со стороны ВСУ. Она забралась в дома жителей района и украла генератор, ноутбук, 3D принтер, инструменты, дрель, перфоратор, сварочный аппарат, компрессоры, автомобильные колеса и шины. Добычу женщина вывезла на своей машине.

- Потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 113 тысяч рублей, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Женщина признала вину и раскаялась, но от дачи показаний отказалась. Украденные вещи она вернула потерпевшим. Курянку приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Автомобиль ВАЗ 21093, на котором она вывозила похищенное имущество, был конфискован.