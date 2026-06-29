В Фатежском районе обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны

Фото ГУ МЧС России по Курской области

Накануне в ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок с сообщением об обнаружении боеприпаса.

- Поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны в селе Молотычи Фатежского района, - сообщает пресс-служба ведомства.

На место обнаружения выехали специалисты группы спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, а также сотрудники полиции.

На территории села был обнаружен артиллерийский снаряд 76 мм. Его изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.