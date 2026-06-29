В Курске начался ремонт дорог

Фото администрации города Курска

В Курске стартовал масштабный ремонт дорог. Об этом рассказал глава города Евгений Маслов.

Как уточнил градоначальник, в первую очередь работы ведутся на улицах с наиболее интенсивным автомобильным движением. Так, на данный момент производится ремонт улицы Пучковки, на состояние которой от жителей поступало больше всего жалоб.

- На прошлой неделе подрядчик выполнял работы по фрезерованию дорожного полотна на улице Малых, - отметил Евгений Маслов.

Также сообщается, что график ремонта дорог и тротуаров в Курске в 2026 году будет следующим:

- улица Красная Линия - до 10 июля;

- улица Широкая (от дома №93 до дома №95) - 11 июля - 1 августа;

- улица Софьи Перовской - до 21 июля;

- переулок Золотой - до 11 июля;

- тротуар по улице Сонина - 11 июля - 21 августа;

- переулок 1-й Парковый - до 11 августа;

- переулок 4-й Косиновский - до 1 августа;

- улица Фабричная - до 11 июля;

- улица Малых - до 1 сентября;

- улица Куйбышева - 1 августа - 11 сентября;

- улицы Кавказская и Пучковка - до 1 августа;

- улица 3-я Кожевенная - 21 июля - 11 сентября;

- улица Студенческая - 1 июля - 11 августа;

- переулок Школьный - 11 августа - 1 октября;

- от улицы Фестивальной до деревни Шуклинка - 21 августа - 10 октября;

- Красная площадь - 1 июля - 1 августа;

- дорога «Курск-Поныри» в Курске - 11 июля - 1 августа.