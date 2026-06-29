10 беспилотников ВСУ нанесли удары по Курской области

За прошедшие сутки противник 107 раз применил артиллерию по отселенным районам Курской области. Зафиксированы 10 беспилотников, нанесших удары по территории при помощи взрывных устройств. Об этом рассказал в сводке губернатор региона Александр Хинштейн.
- Всего в период с 9.00 28 июня до 9.00 29 июня сбит 131 вражеский беспилотник различного типа, - отметил губернатор Курской области.
В поселке Песчанский Беловского района в результате атак ВСУ поврежден легковой автомобиль. В селе Песчаное одна машина уничтожена, вторая повреждена.
В деревне Сухая Рыльского района зафиксированы повреждения фасада и остекления дома, в деревне Рыжевка пострадали кровля и остекление дома.
В селе Нижний Мордок Глушковского района есть повреждения фронтона дома, пластиковой двери и окна.
Уточняется, что погибших и пострадавших за последние сутки не зафиксировано.