19-летнего студента отправили в колонию за жестокое избиение прохожего

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Промышленном районном суде Курска рассмотрели дело о жестоком избиении молодого человека. 19-летнего студента автотехнического колледжа Максима Е. осудили за особо тяжкое преступление.

Согласно материалам дела инцидент произошел вечером 14 мая 2025-го во дворе дома № 15 по улице Комарова. Трое парней пили пиво, мимо прошла компания ребят. В какой-то момент прохожие рассмеялись. Нетрезвой компании хватило этого, чтобы развязать конфликт. Молодые люди попытались уйти от агрессивных незнакомцев. Затем стали убегать. Агрессоры погнались следом. Ребята пытались защититься перцовым баллончиком. Однако возле проезжей части один из приятелей осужденного (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) догнал потерпевшего, дернул его за капюшон толстовки, повалил на асфальт и нанес скользящий удар по лицу. После этого Максим Е. с разбега ударил парня кулаком в лоб, затем еще несколько раз - в область головы и носком кроссовка - в левый висок и глаз. Парень уже потерял сознание, а нападавшие продолжали его бить. Затем они оставили молодого человека на дороге и скрылись.

Потерпевший все же смог добраться до дома. Оттуда его забрали в больницу. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы свода и основания черепа, ушиб мозга и гематомы.

На следующий день Максима Е. задержали полицейские по другому поводу. При обыске у него изъяли телефон. В мессенджере парень хвастался знакомым повреждениями на своей руке и рассказывал про избиение незнакомца.

В суде курянин признал вину. Также он способствовал расследованию преступления и выплатил пострадавшему 100 тысяч рублей.

В итоге его приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали 600 тысяч морального вреда.