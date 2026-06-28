117 украинских беспилотников сбили над Курской областью

117 украинских беспилотников сбили в Курской области за минувшие сутки. Сводку об оперативной обстановке опубликовал губернатор Александр Хинштейн. 115 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Семь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В Рыльске при атаке пострадал 66-летний мужчина. Он отказался от госпитализации и после оказания помощи отправился домой. Также в городе разбило автомобиль.

В селе Малое Солдатское Беловского района оказались повреждены крыша и стены зернохранилища. В селе Песчаное посекло машину.

В селе Макеево Рыльского района дроны повредили ангар агрофирмы.