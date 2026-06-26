Курянка потеряла 615 тысяч рублей из-за рекламы фейковой биржи

Курянку убедили в возможности получения "легких" денег Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

27-летняя жительница Курска доверилась заманчивой интернет-рекламе об инвестициях и лишилась 615 тысяч рублей. Девушка откликнулась на яркое объявление, обещавшее гарантированный и быстрый доход на бирже.

После подачи заявки с курянкой связались так называемые «кураторы». Они пообещали взять всю работу на себя — самостоятельно совершать выгодные сделки по купле-продаже акций и криптовалюты. От пострадавшей требовалось лишь скачать специальную программу, чтобы отслеживать рост своей прибыли.

Всего за несколько дней аферисты убедили девушку перевести на их счета 615 тысяч рублей. Каждый раз потерпевшую уверяли, что эти средства позже вернутся на ее личный баланс. В скачанном приложении, которое на самом деле было фальшивкой и не имело отношения к реальным брокерским площадкам, мошенники транслировали сгенерированные картинки со «сказочными дивидендами».

Однако при попытках девушки получить хотя бы часть прибыли с нее либо требовали дополнительных вложений, либо ссылались на технические сбои. Осознав, что осталась и без сбережений, и без обещанного дохода, курянка обратилась в правоохранительные органы.

Полиция региона в очередной раз напоминает: обещания легких и быстрых денег — это классическая уловка злоумышленников. Не доверяйте сомнительным предложениям в сети и никогда не переводите деньги на незнакомые счета.