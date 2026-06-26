В Курске осудили сержанта за продажу гранатомета и более двух тысяч патронов

Приговор пока не вступил в силу Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

12 лет колонии дал Курский гарнизонный военный суд военному за незаконный оборот оружия.

Из материалов уголовного дела следует, что служащий ВС РФ украл из войсковой части гранатомет. Также он забрал выданные ему для участия в боевых действиях гранаты и более двух тысяч патронов. Весь этот арсенал он незаконно хранил, переносил, а потом продал жителю Курской области.

Приговором суда военный признан виновным по ч. 1 ст. 226, ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ. По совокупности преступлений и путем частичного сложения наказаний он получил 12 лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Кроме того, суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей, лишил воинского звания «сержант» и медали «За отвагу».

Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в суде.