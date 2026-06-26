Суд оштрафовал курянку за повторное оскорбление завуча школы

Курянка пояснила, что недовольна в целом системой образования Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За повторное оскорбление завуча школы жительница Тимского района оштрафована на шесть тысяч рублей

Мировой судья Тимского района повторно привлек к административной ответственности 40-летнюю местную жительницу за публичное оскорбление завуча школы в социальной сети.

Ранее, 13 апреля, женщина уже заплатила штраф в пять тысяч рублей за аналогичное правонарушение. Но после публикации новости в одном из сообществ в соцсети курянка вновь оставила комментарий, оскорбляющий честь и достоинство того же завуча школы. Комментарий был выражен в форме, противоречащей общеприпринятым нормам морали и нравственности, рассказали в суде.

В суд в этот раз женщина не пришла, но направила заявление, в котором указала, что не имеет претензий к конкретному завучу, а недовольна работой системы образования в целом. Завуч при этом подтвердил факт очередного публичного оскорбления, унижающего его честь и достоинство.

С учетом обстоятельств дела, мировой судья привлек курянку к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ и назначил ей штраф в шесть тысяч рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.