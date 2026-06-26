Курянин отсудил жилсертификат на площадь, изначально не зарегистрированную в ЕГРН

Курянин смог доказать, что вдвое увеличил жилплощадь перед вторжением ВСУ Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель приграничного Суджанского района Курской области смог защитить в суде свои права на получение полной выплаты за утраченное жилье.

В прокуратуре сообщили, что он смог доказать, что до введения режима ЧС в Курской области реконструировал свою квартиру, увеличив ее площадь более чем вдвое. Решением суда, которое вступило в силу почти два года назад, 17 августа 2024-ого, за ним было признано право собственности на жилье в новом виде.

Но из-за вынужденного отъезда собственник не успел внести изменения в ЕГРН. Первоначально это стало причиной отказа в выплате, рассчитанной по новой площади.

Через прокуратуру района он подал иск, требуя признать право на выплату, исходя из фактической площади квартиры после реконструкции. Суд удовлетворил эти требования, а законность решения подтвердили вышестоящие инстанции.

В итоге курянин получил жилищный сертификат, исходя из площади вдвое большей изначальной, сказали в прокуратуре региона.