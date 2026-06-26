В Курске жители новостроек-высоток оставались без воды

Жильцы новостроек пожаловались на отсутствие воды Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Накануне в социальных сетях жители новостроек по улице Энгельса пожаловались на отсутствие воды.

В комитете ЖКХ Курска сообщили, что аварийные бригады работали в районе новой застройки на Энгельса с 24 июня. Работы специалистами «Курскводоканал» 25 июня полностью завершены. Холодное водоснабжение по информации мэрии восстановлено.

По другим домам в этом районе специалисты восстановили, а аткже проверили все соединения и запорную арматуру.

- По состоянию на пять часов вечера 25 июня давление достигло 1,5 АТМ. Этого показателя достаточно, чтобы включилось и стабильно работало насосное оборудование в домах этажностью более пяти, - отметили чиновники.

Работы по регулировке и настройке гидравлического режима 25 июня между тем еще шли.

В девять часов вечера 25 июня должен был пройти контрольный замер давления для оценки ситуации.