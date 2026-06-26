Курянин несколько дней оплачивал покупки найденной картой

Ущерб составил более девяти тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственное подразделение Сеймского отдела полиции УМВД России по Курску завершило расследование уголовного дела против жителя Курска, обвиняемого в краже денег с банковской карты.

История началась, когда фигурант обнаружил чужую банковскую карту на земле возле остановки общественного транспорта. Незаметно подобрав ее, мужчина в течение нескольких дней расплачивался найденной картой в различных магазинах, используя функцию бесконтактной оплаты без ввода пин-кода. Серия мелких покупок привела к ущербу на сумму свыше девяти тысяч рублей.

Все это закончилось после того, как законный владелец карты обратилась в полицию, сообщив о потере по невнимательности.

В ходе следствия обвиняемый полностью возместил потерпевшей ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, рассказали в УМВД региона.